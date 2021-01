Satisfaits du match et de la large victoire à Saint-Etienne de dimanche (0-5), les supporters lyonnais ont tout de même fait part d'un point négatif. Ils n'ont pas vraiment apprécié que Rudi Garcia n'effectue les changements que cinq minutes, voire une minute, avant la fin du match. Beaucoup pensent qu'avec un tel score, le coach aurait pu faire entrer les jeunes, comme Rayan Cherki, ou les nouvelles recrues, notamment Islam Slimani, bien plus tôt. Or, cela n'a pas été le cas. En conférence de presse, l'entraîneur de l'OL s'est justifié sur ce point : « Ce qui compte, c'est ce que je dis aux joueurs, pas ce que je vous dis à vous. À tout moment, le remplaçant du jour peut être remplaçant demain ». Il ajoute également qu'il a « assez souligné l'apport de ceux qui sont entrés en jeu de manière positive pour que le message inverse marque ». C'est simple, tous les joueurs de l'effectif ont leur part de travail à fournir. Au-delà des prestations lors des matchs, Rudi Garcia se fie également beaucoup aux comportements pendant les entraînements. « Je sais très bien qu'on ne finira très bien le championnat que si tout le monde est concerné, et si tout le monde donne le meilleur de soi-même (...) On ne fera pas de résultats à onze » a-t-il affirmé.

Garcia pour un retour de Benzema

Un autre sujet a également été abordé lors de cette conférence de presse. Car Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema, a enflammé les fans des Gones en évoquant un éventuel retour de l'attaquant madrilène. Il a affirmé en avoir déjà discuté avec le principal concerné et que ce dernier souhaite vraiment revenir dans son club formateur. Il n'en fallait pas plus pour faire rêver les Lyonnais sur les réseaux sociaux. Garcia a alors lui aussi donné son avis : « Tant que ce n'est pas Karim lui-même qui parle... Mais ce serait juste fantastique qu'il remette le maillot de l'OL. Ce qui compte, c'est qu'il ait encouragé Tino Kadewere avant le derby, et ça c'est super, parce qu'il est l'idole de Tino. Mais s'il n'est plus très bien au Real, pas de problème... » a affirmé le coach, le sourire aux lèvres. Affaire à suivre.