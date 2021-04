Le déplacement de l'OL à Monaco, dimanche pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1 (21 heures) devrait constituer une chance de pouvoir encore croire à la Ligue des Champions pour le club rhodanien, distancé à 6 points de Lille, mais à 4 unités du club princier, troisième. Battu par le LOSC dimanche dernier au Groupama Stadium (2-3), Lyon sera privé à coup sûr de Melvin Bard (raisons médicales) et possiblement d'Islam Slimani (légère déchirure à une cuisse) et Jason Denayer (douleur à la voûte plantaire).



Ce vendredi, en plus de faire le point sur son effectif, Rudi Garcia a également perdu son calme, se montrant très agacé par une question axée autour du temps de jeu de Maxence Caqueret et sa sortie face au LOSC, survenue à la 78ème minute. Dans la salle de presse, sondé sur le sujet, le coach de l'OL a qualifié le journaliste de "grand manipulateur de statistiques", avant d'enchaîner : "Vous pouvez me dire le nombre de matchs qu'a fait Maxence Caqueret depuis je suis arrivé en octobre 2019 s'il vous plait ?". Suite à la réponse hésitante du journaliste, Garcia a rétorqué à son tour : "Vous êtes journaliste, vous travaillez. C’est quoi le nombre de match de Maxence Caqueret s’il vous plait ? Eh ben vous irez travailler et vous me reposerez la question", avant de constater les effets de cet échange : "Une autre question ? Ça a mis un froid dans l’assistance…".

16 titularisations en Ligue 1 pour Caqueret cette saison



Relancé sur le sujet de son jeune milieu de terrain âgé de 21 ans, le natif de Nemours a exprimé son sentiment général, valorisant la progression de Caqueret, titularisé à 16 reprises en Ligue 1 et auteur de 26 rencontres de championnat depuis l'entame de la saison. "Maxence a débuté avec moi en novembre 2019 à Strasbourg. Il avait fait une très mauvaise entame de match. Et puis finalement il a participé à la victoire de l’équipe. Je l’ai déjà dit et je vais me répéter, Maxence est un joueur précieux parce qu’il pense d’abord à l’équipe. Il travaille pour l’équipe, il joue en une touche, il a une bonne vision du jeu. Il a changé physiquement depuis qu’on est arrivé. C’est normal. Quand il a commencé, il avait 19 ans. Il a forci, il a du Jean Tigana par son intelligence de jeu, par sa capacité à accélérer, à sortir les ballons. S’il y a bien quelqu’un qui croit en lui en interne, c’est moi, sinon je ne l’aurais pas fait jouer", a jugé Garcia, estimant que son rôle était de le protéger.

Lopes : "À mes yeux, Caqueret est un titulaire indiscutable aujourd'hui"