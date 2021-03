L’Olympique Lyonnais a abandonné dimanche deux précieux points dans la course au titre en Ligue 1. Les Gones ont même dû délaisser leur deuxième place au classement au profit du PSG, suite au nul concédé contre l’OM (1-1). Un résultat qu’ils ont d’ailleurs eu du mal à accepter, en raison de la décision arbitrale qui a entrainé l’égalisation marseillaise.

« On est le parent pauvre du VAR »



C’est un penalty sifflé suite à une main de Lucas Paqueta dans la surface (42e) qui a relancé les locaux dans cette partie. Et pour les Lyonnais, il n’y était pas. « A priori, je pensais qu’il y avait une règle, s’est lamenté Rudi Garcia en conférence de presse. C’est-à-dire que si le ballon touche le corps, ce n’est pas penalty. Je suis surtout déçu pour le jaune donné à Paqueta sur cette action. On est un peu le parent pauvre du VAR cette saison, c’est dommage. Mais bon, si on n’a pas gagné c’est d’abord de notre faute. »

Et ce dernier s’est montré encore plus critique dans ses déclarations, suggérant même un complot anti-lyonnais. « Je me suis dit qu’il ne faut pas parler de l’arbitre. Mais ça commence à trop faire. Déjà à l’aller contre l’OM, mais aussi contre Nîmes et Metz. C’est très souvent contre nous. Ce soir, ça touche la main de Paqueta, mais ça touche le ventre avant. Il y a beaucoup de doutes. On a vu l’arbitre beaucoup sourire, il a peut-être voulu s’amuser un peu (…) On laisse deux points, et on sent qu’il y a quelque chose qui se passe avec nous vis-à-vis de l’arbitrage. Aujourd’hui, on est déçu de ce côté-là. »

Des propos polémiques et qui risquent de ne pas trop plaire à la commission de discipline de la Ligue. A noter que les Lyonnais n’ont pas cherché à accabler Paqueta, qui avait récolté d’un deuxième jaune à la 70e minute. Garcia l’a même félicité pour sa bonne production : « Il était très déçu. Il y a jaune sur le deuxième, rien à dire. Il a fait une belle passe décisive à Toko Ekambi. Mais il était très déçu. Il a fait 70 très bonnes minutes. Mais on lui a dit qu’on ne lui en voulait pas. On gagne ensemble, on perd ensemble et on fait un match nul ensemble."