Avec son CV et son profil technique, Xherdan Shaqiri suscitait de grosses attentes à son arrivée à Lyon en provenance de Liverpool, à la fin du dernier mercato. Mais malgré ce statut de recrue phare, l'international suisse apparait loin de son meilleur niveau. Emprunté et peu décisif, le milieu offensif a encore besoin de temps pour se fondre dans le collectif lyonnais. C'est ce qu'a tenu à souligner Peter Bosz, qui prône l'indulgence avec son joueur.

Bosz vole au secours de Shaqiri



« Il est clair que je pense qu'il peut faire mieux, et on parle ensemble avec le staff. Mais il n'a pas fait la préparation avec nous, a souligné l'entraîneur de Lyon. Et puis c'est un joueur intelligent, qui a une technique extraordinaire, surtout dans les petits espaces. Si on joue plus haut, on va jouer dans ces petits espaces. Notre philosophie de jeu correspond à cela et je suis sûr qu'il s'exprimera mieux et va progresser », a conclu Bosz à la veille du match contre le Sparta Prague, en Ligue Europa.