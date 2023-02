Depuis son retour sur le banc montpelliérain, Michel Der Zakarian a insufflé un nouvel état d’esprit à une équipe héraultaise en difficulté cette saison. Preuve en est, Montpellier a enchaîné un troisième match sans défaite face à Lens (1-1). Pourtant menés par les Nordistes suite à un but d’Angelo Fulgini, les Pailladins ont fait preuve de caractère pour arracher un match nul grâce à une réalisation de Faitout Maouassa. En conférence de presse d’après-match, Michel Der Zakarian a salué l’investissement de ses joueurs depuis sa prise de fonction, le 8 février dernier.

"On n’a pas tout fait bien mais on a un gros cœur"

« On est très fiers de l’effectif, le match qu’ils ont fait… On est très contents de l’implication qu’ils y mettent à l’entraînement et ça se répercute en match. On fait les efforts ensemble, on se bat ensemble, on n’a pas tout fait bien mais on a un gros cœur et on a su aller chercher ce point qui nous fait avancer. (…) On a joué contre une très belle équipe qui n’est pas quatrième du championnat pour rien, elle a malmené beaucoup d’équipes et on a su relever le défi et revenir au score ; je ne dis pas que c’est une victoire mais c’est un bon point de pris et ça nous permet d’avancer au niveau comptable. C’est bien, ce qu’on fait, maintenant on a encore deux matchs contre des concurrents directs et il va falloir faire le plein si c’est possible comme on a su le faire les deux derniers matchs » indique l’entraîneur du MHSC.