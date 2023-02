La machine lensoise est enrayée. Souverains en début de saison, les Nordistes ont marqué le pas depuis 1 mois (1 victoire en 6 matchs de championnat). Hier soir, les hommes de Franck Haise se sont fait rejoindre au score par Montpellier (1-1). Un point qui ne fait du tout les affaires du RC Lens qui pourraient voire Monaco et Marseille s’envoler en cas de victoires respectives face à Nice et à Paris. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur des Sang et Or, Franck Haise n’a pas caché sa frustration après ce match nul concédé dans l’Hérault.

"La récompense, elle, n’est pas au niveau de l’investissement de mes joueurs"

« On pourrait dans le jeu être complètement dans le dur. Techniquement, dans la maîtrise, dans l’animation, sur le plan athlétique, ce n’est pas le cas. Mais évidemment que je suis déçu pour mon groupe, pour mes joueurs parce que je sais qu’ils donnent beaucoup depuis quelques semaines et notamment aujourd’hui. La récompense, elle, n’est pas au niveau de l’investissement et je pense de la qualité de nos matchs. Je dis pas qu’on devrait avoir 15 points de plus mais je pense qu’on devrait en avoir quelques uns de plus quand même » estime le technicien lensois.