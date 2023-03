Rennes n’y arrive plus. En déplacement à Auxerre, les Bretons ont enchainé un deuxième match sans victoire en concédant le nul (0-0). Conséquence de ce résultat, le SRFC a manqué l’occasion de prendre 4 points d’avance dans la course à l’Europe sur Lille. Au micro de Prime Vidéo, Bruno Génésio s’est particulièrement agacé contre le manque de caractère de son équipe.

"Je suis très, très, déçu du comportement"

« On manque beaucoup trop du sens du sacrifice, on manque de tranchant, d’action tranchante, on est lent. Je suis très, très, déçu du comportement de mes joueurs. Je dis souvent que le résultat, il n’est pas secondaire, mais il est la conséquence de ce qu’on fait. Et là, je suis très, très déçu du visage qu’on a affiché et des attitudes. »