Comme c’est souvent le cas lorsque son club est confronté à des vents contraires et que les critiques se font nombreuses dans la presse, Leonardo s’est permis de se présenter devant les journalistes pour faire une mise au point. Après le succès du PSG contre Lille, le Brésilien a donc fait une petite mise au point. Tout d’abord, il a exprimé mécontentement par rapport au fait qu’on cherche à descendre ses joueurs et son entraineur de manière « gratuite » et peu constructive.

« On accepte les critiques, mais je n’aime pas la manière avec laquelle ça a été fait. Par rapport au coach, aux nouveaux joueurs qui sont arrivées, a-t-il commencé par lâcher en zone mixte du Parc. On peut dire qu’on ne joue pas bien, on accepte, on le sait, mais c’est un peu trop. Ça commence à dépasser les limites. Des gens ont envie de se faire beaux en parlant du PSG. C'est une promotion personnelle. Il faut se calmer. Même si on ne joue pas comme on veut, aujourd'hui on est 10 victoires, 1 nul et 1 défaite et on a 10 points sur le deuxième. On ne joue pas bien, mais on ne manque jamais d'efforts et on le fait jusqu'à la fin. Et c'est une caractéristique d'une équipe qui a envie ».

Leonardo soutient Pochettino et défend Neymar

Leonardo a ensuite parlé de son compatriote Neymar. Pour lui, on s’attaque à ce dernier trop facilement et « injustement » parce qu’il s’agit d’une star. « Ce soir, il a fait un très grand match. Les gens veulent beaucoup plus parler de Neymar que de Marquinhos ou un autre joueur. La meilleure réponse c’est sur le terrain, et il l’a fait aujourd’hui », a-t-il indiqué.

Enfin, le directeur sportif parisien a tenu à conforter Mauricio Pochettino, en assurant que l’entraineur argentin garde la confiance de tout le club. Il a aussi demandé à faire preuve de patience avec lui, rappelant qu'il n'est au club depuis moins d'un an. « Sur le coach c’est trop. On cherche, tout le monde cherche (à le critiquer) mais Pochettino avant d’arriver chez nous c’était le top 5 et maintenant il n’est rien ? Tout le monde a besoin de temps ».