Ligue 1 : Le PSG renversant face à Lille !

C'est avec une équipe remaniée que le Paris Saint-Germain se replongeait dans ses affaires courantes, en Ligue 1, ce vendredi, avec la réception du LOSC en ouverture de la 12e journée. Privé de son facteur X Kylian Mbappé, le PSG avait bien l'intention de poursuivre son sans-faute sur le plan comptable dans son antre du Parc des Princes, d'autant que la réception du LOSC avait des allures de revanche après le titre de champion de Lille arraché au nez et à la barbe des Parisiens, et le succès étriqué des Dogues lors du Trophée des Champions, l'été dernier, en Israël (1-0).



Sans Mbappé, tous les projecteurs étaient encore braqués sur Lionel Messi et Neymar, pour des raisons différentes. L'Argentin était toujours en quête de son premier but en Ligue 1, et le Brésilien avait des réponses à donner sur son niveau actuel, après plusieurs sorties décevantes.

Jonathan David douche le Parc



Le début de match a vite planté le décor. Malgré son bloc bas, le LOSC avait bien l'intention de piquer à la récupération du ballon. C'est ainsi que les Nordistes ont allumé la première mèche sur un modèle de contre amorcé par Ikoné côté droit et conclu par Burak Yilmaz, dont le tir puissant du gauche a été détourné du bout des gants par Donnarumma (3e). Piqués au vif, les Parisiens ont tenté de se révolter sous l'impulsion des deux Argentins, Di Maria et Messi, sans réussite. Pire, ce sont bien les Dogues qui ont douché le Parc des Princes sur une nouvelle offensive.



Après un bon travail de Burak Yilmaz à l'entrée de la surface côté gauche, le centre tendu de l'attaquant turc a trouvé Jonathan David, dont le tir de près a cette fois-ci trompé Donnarumma (0-1, 31e). Une ouverture du score venant sanctionner une première période insuffisante pour les Parisiens, pas assez inspirés dans leur utilisation du ballon et trop friables sur les transitions offensives. Di Maria a bien eu une balle d'égalisation après un service de Wijnaldum, mais sa frappe du gauche a fui le cadre (39e).

Paris n'a rien lâché, malgré la sortie de Messi



Dans ce contexte, le PSG devait clairement hausser le ton pour renverser la tendance après le repos. Le tout sans Lionel Messi. Victime d'un souci musculaire, l'ancien Barcelonais a été remplacé par son compatriote Mauro Icardi dès la mi-temps. Donnarumma a dû sortir le grand jeu pour éviter le break sur une frappe lobée de Burak Yilmaz (56e).



Tout le mérite de ce PSG a été de ne rien lâcher, même au pied du mur, pour finalement se remettre à l'endroit. Neymar et Di Maria sont montés en régime dans la dernière demi-heure pour donner un second souffle au club de la capitale. Sur un service millimétré de l'Argentin, Marquinhos a remis les deux équipes à égalité (1-1, 74e). Passeur, Di Maria a ensuite endossé son costume de buteur pour libérer Paris au bout d'une course conclue par un tir rasant (2-1, 88e). Le PSG poursuit donc sa série de succès au Parc afin d'accroître son avance en tête du championnat. De bon augure avant le retour de la Ligue des Champions, mercredi, face à Leipzig de l'autre côté du Rhin.