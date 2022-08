Wayne Rooney tacle sévèrement Kylian Mbappé

E isso aqui em? pic.twitter.com/6p8C2i1taf

« Quand Messi avait l’âge de Mbappé, il avait déjà trois Ballon d’Or »

Wayne Rooney, l’ancien grand attaquant de Manchester United et de la sélection anglaise, a critiqué les frasques de l'attaquant parisien, Kylian Mbappé.L'actuel entraîneur de DC United a été choqué par la démonstration d'arrogance de Mbappe lors de la victoire de la semaine dernière contre Montpellier. Le Français s'est accroché avec Neymar sur l'exécution d'un penalty et a également bousculé Leo Messi d’un coup d’épaule sans se retourner ni s’excuser. Une attitude dédaigneuse qui a d’ailleurs été très commentée en France le week-end dernier.Interviewé par Depar Sports, « Wazza » a déclaré : "Un joueur de 23 ans qui bouscule Messi... Je n'ai jamais vu un aussi gros ego de toute ma vie ! Quelqu'un devrait rappeler à Mbappé que lorsque Messi avait 23 ans, il avait déjà remporté trois Ballon d'Or".Mbappé n’a, pour rappel, jamais fini mieux que 4au classement de la prestigieuse récompense individuelle. Dernièrement, dans un entretien à France Football et lorsqu’on lui a fait remarquer qu’il n’a toujours pas inscrit son nom au palmarès de ce prix, le Bondynois a répondu : « Peut-être que moi ça sera pour plus tard, une fois ma carrière bien avancée. Je reste en tous cas persuadé que le plus dur est de gagner le premier ».