Un Neymar de gala marche sur Montpellier

Lauréat la saison dernière, le PSG a parfaitement entamé cette campagne 2022/23, remportant le Trophée des champions avant de s'imposer très largement le week-end dernier à Clermont (0-5). Dans cette nouvelle partie contre Montpellier, les Parisiens ont mis la pression d'emblée avec un penalty obtenu dès la 22e minute. Au duel avec Nuno Mendes, Jordan Ferri se rendait coupable d'une faute de main dans sa surface. Mais Mbappé ratait la transformation. Peu avant le repos, un tir de l'international français était dévié par Falaye Sacko dans la cage montpelliéraine. Deux minutes plus tard, une main du même Sacko dans la surface dans un duel avec Lionel Messi offrait l'opportunité à Neymar de doubler la mise. Et il ne s'en privait pas. 2-0, le score au repos.



Peu après la reprise, Neymar s'offrait un doublé personnel en devançant Omlin de la tête au premier poteau. Neymar bottait ensuite un corner pour l'extérieur pied droit victorieux de Mbappé, alors que Khazri avait réduit l'écart quelques instants plus tôt pour les visiteurs. Le PSG dominait toujours autant en fin de rencontre et Neymar marquait à 5 minutes de la fin sur un ballon piqué de Messi, avant que la recrue estivale francilienne Renato Sanches ne mette son grain de sel en fin de rencontre d'un tir du pied gauche sur un service de Mendes. À quelques secondes du terme, Tchato réduisait la marque pour les visiteurs de manière anecdotique.