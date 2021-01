Trapp, la bière de la remontada

Le 22 décembre dernier, Lionel Messi inscrivait son 644e but avec le FC Barcelone, lors de la victoire des Catalans à Valladolid (0-3). A cette occasion, l'Argentin passait devant le roi Pelé, auteur de 643 buts, lui aussi avec un seul club, Santos. L'un des sponsors de Messi avait alors décidé d'offrir une bière à tous les gardiens, victimes de "La Pulga". Kevin Trapp n'a pas été oublié.

L'ancien portier du Paris Saint-Germain, qui officie désormais du côté de l'Eintracht Francfort, avait encaissé un but, un certain 8 mars 2017. Soirée devenue historique suite à la remontada barcelonaise, Trapp avait craqué face à Lionel Messi à la 50e minute de jeu, tandis que le score passait à 3-0. Près de quatre ans plus tard, et comme pour mieux lui rappeler cette soirée de cauchemar, Trapp a donc reçu sa fameuse bouteille... Au cas où il aurait encore un peu de chagrin à noyer.