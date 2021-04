Tout savoir sur Lens - Nîmes

Duel des opposés entre Lens et Nîmes. Les Sang et Or, qui entretiennent une belle série d'invincibilité, s'accrochent à leur rêve de décrocher l'Europe en fin de saison. De l'autre côté, les Crocos aimeraient quitter leur place inconfortable de barragistes. Un match qui vaudra donc très cher dans les deux extrémités du tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Chacune des 3 dernières réceptions de Nîmes par Lens en Ligue 1 s’est soldée par un score de 0-0. Si les équipes se quittent encore sur un score nul et vierge, cela égalera la plus longue série du genre pour une confrontation à Bollaert en Ligue 1 avec les 4 réceptions à la suite du Havre entre octobre 1986 et août 1992.



Nîmes n’a remporté qu’un seul de ses 21 derniers déplacements sur le terrain d’une équipe promue en Ligue 1 (8 nuls, 12 défaites), c’était à Reims le 4 mai 2019 (3-0).



Lens est invaincu lors de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 7 nuls), meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série depuis août 2005-janvier 2006 (19). Seuls 2 promus ont établi une plus longue série sur un même exercice de l’élite au 21e siècle : St Etienne en 2004/05 (13) et Reims en 2018/19 (13).



Lens a démarré 28 rencontres avec un dispositif en 3-4-1-2 en Ligue 1 cette saison, aucune équipe n’a utilisé aussi souvent un même dispositif.



Nîmes n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir remporté chacun des 3 précédents.



Nîmes a autorisé en moyenne 16.2 passes par action défensive (PPDA) hors de ses 30 mètres en Ligue 1 en 2021, illustrant un pressing d’une faible intensité. C’est la plus haute valeur parmi les équipes de l’élite sur la période.



Gaël Kakuta a inscrit 7 buts sur penalty en Ligue 1 2020/21, un record pour un joueur de Lens sur un même exercice sur les 70 dernières saisons.



Le défenseur de Lens Loïc Bade a remporté 89 duels aériens défensifs en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



Le défenseur de Nîmes Pablo Martinez est le joueur qui a tenté le plus de passes dans ses 30 mètres sans en rater une seule en Ligue 1 cette saison (78/78).



Le portier de Nîmes Baptiste Reynet a arrêté 10 tentatives sur penalty en Ligue 1 sur les 5 dernières saisons, plus que tout autre gardien.