Tout savoir sur Brest - Lyon

Lyon a chuté pour la seconde fois de la saison face à Montpellier (1-2) lors de la dernière journée et a perdu du terrain sur Lille et le PSG. Le club rhodanien arrive à un moment charnière de sa saison et doit se relancer contre Brest. La formation d’Olivier Dall’Oglio, elle, reste sur trois matches de rang sans défaite.

Les stats à connaître (avec Opta)



Brest est l’équipe que Lyon a affrontée le plus souvent au 21e siècle en Ligue 1 sans jamais s’incliner (8 – 2 succès, 6 nuls). Le dernier succès du club breton face à l’OL dans l’élite remonte au 27 février 1991 (3-0).



Brest n’a perdu qu’une seule de ses 9 réceptions de Lyon en Ligue 1 (4 succès, 4 nuls), c’était le 23 septembre 1989 (0-2). Chacun des 4 matches disputés entre les 2 équipes dans l’élite au stade Francis-Le Blé au 21e siècle a débouché sur un résultat nul (3x 1-1 puis 2-2).



Brest est invaincu lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), mais n’a encore jamais réalisé la passe de 4 dans l’élite cette saison. o Lyon a perdu 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (4 succès), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors de ses 19 premières rencontres dans l’élite cette saison (11 victoires, 7 nuls).



Brest a inscrit 13 points de plus à domicile (22) qu’à l’extérieur (9) en Ligue 1 cette saison, meilleur différentiel positif.



Lyon est invaincu lors de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (7 victoires, 3 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité en L1 depuis mars 2005-avril 2006 (21).



Brest a été sauvé par ses montants à 20 reprises en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe de l’élite. Le record sur un même exercice en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07 est la propriété de Caen en 2018/19 (22 fois).



Seul Paris (382) a effectué plus de pressings gagnants1 que Lyon (366) en Ligue 1 cette saison.



Le milieu de Brest Romain Faivre a parcouru 5262 mètres balle au pied en Ligue 1 cette saison, c’est plus de 300 mètres de plus que tout autre joueur de l’élite.



Les 2 buts de Lyon contre Brest lors du match aller en Ligue 1 le 16 décembre avaient été inscrits par 2 joueurs entrés en cours de jeu (Depay puis Cornet). D’ailleurs depuis cette date, aucun des 22 buts marqués par des joueurs de l’OL dans l’élite n’a été l’œuvre d’un remplaçant.