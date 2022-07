Steve Mandanda : "Marseille, c'est mon club de cœur"

"Venir à Rennes est un choix mûrement réfléchi", a assuré le gardien de 37 ans, formé au Havre (2004-07) et qui a fait ensuite toute sa carrière à l'OM, à l'exception de la saison 2016-17 passée en Angleterre, à Crystal Palace. "Il fallait être convaincu que j'avais encore cette envie d’être performant et d'aider le club". Interrogé sur son départ de l'Olympique de Marseille, l'ancienne gloire du Vélodrome s'est dit "attaché au club" avec lequel il a disputé 613 matchs professionnels (un record pour l'OM), remporté un titre de champion de France (2010), trois Coupes de la Ligue (2010, 2011, 2012) et perdu une finale de Ligue Europa (2018).

"Il est venu pour jouer"

"J'y ai tout vécu, ça n'a pas été simple, c'est mon club de coeur, je ne vais pas vous mentir je continuerai à les suivre", a enchaîné le portier, qui aurait "préféré dire au revoir autrement (que par un message sur Instagram, NDLR) aux supporters de l'OM, mais le timing a fait que ça n'a pas été possible". Le directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice, qui était à la recherche d'un gardien pour remplacer Alfred Gomis, titulaire mais insatisfaisant la saison passée, souhaite donner du temps de jeu à Mandanda. "Il est venu pour jouer", a déclaré Maurice, qui assure que son rôle ira plus loin qu'arrêter les tirs adverses. "En terme de maturité, de profil de joueur, il est ce qu'on recherchait, il a une analyse très complète de ce dont a besoin le Stade rennais".

L'ancien attaquant de l'OM et de l'Olympique Lyonnais a déclaré vouloir "jouer très offensif comme l'année dernière, marquer des buts" tout en bouchant les trous dans le système défensif de son équipe en créant "un équilibre qui nous permette de ne pas perdre 12 fois, déjà", comme au cours de la saison écoulée en L1, terminée malgré cela à la 4e place. Sur l'équipe de France, Steve Mandanda, champion du monde en Russie en 2018 comme doublure de Hugo Lloris, estime que cela "ne se refuse jamais". En délicatesse avec les Bleus où il est à la lutte avec Alphonse Areola pour la place de N.3 derrière Lloris et Mike Maignan, il veut "déjà retrouver du temps de jeu, être performant". "Après bien sûr qu'il y a cette possibilité", même s'il n'a "jamais" évoqué son transfert avec le staff tricolore.