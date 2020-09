Stéphan réagit au départ de Mendy à Chelsea

Ce jeudi, Chelsea a obtenu le renfort qu'il attendait avec Edouard Mendy, qui a quitté le Stade Rennais afin de rejoindre les Blues de Frank Lampard, en Premier League.

Avant la rencontre entre le club breton et l'AS Saint-Étienne, samedi en Ligue 1 (17h), Julien Stéphan a évoqué le mercato de son équipe, ayant notamment un mot envers son désormais ancien gardien. "On perd un très bon gardien, un grand homme, quelqu'un qui avait beaucoup d'importance dans le vestiaire, voilà, on sait qu'on perd beaucoup", a-t-il assuré dans un premier temps.

Il est certain que Mendy va parvenir à démontrer sa valeur en Premier League : "Il a l'opportunité d'aller dans un grand club et, pour lui, c'est forcément une progression, une étape supérieure. On lui souhaite le meilleur et la plus grande réussite dans ce projet. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse performer là-bas, il est très fort dans le domaine aérien, très bon sur sa ligne, il a une grosse personnalité, de quoi s'imposer très rapidement dans le vestiaire et sur le terrain, et c'est vraiment tout le mal qu'on lui souhaite".

Un défenseur central et un gardien de but, les besoins de Rennes

Pour le mercato du Stade Rennais, Stéphan a fixé les pistes à suivre, alors que le dossier Jeff Reine-Adélaïde (OL) est évoqué. "On a besoin d'abord d'un défenseur central et d'un gardien de but et ensuite, s'il y a une opportunité, on regardera les opportunités", a expliqué le coach de Rennes.

Enfin, sur la piste Jean-Clair Todibo, du FC Barcelone, Stéphan a tenu à nuancer un intérêt du club : "J'ai cru lire que c'était notre priorité. Vous n'êtes pas forcément sur la bonne piste", a-t-il répondu.