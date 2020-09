Mercato : Edouard Mendy s'engage à Chelsea

Après un mercato estival à plus de 220 millions d'euros, Chelsea conservait un gros point faible dans son équipe à la position de gardien de but. Le portier basque Kepa s'étant montré très approximatif depuis son arrivée, multipliant les bourdes. Les Blues ont pallié à cette faiblesse en s'offrant enfin le portier rennais Edouard Mendy, qui a signé un contrat de cinq ans comme annoncé via un communiqué officiel ce jeudi.

It’s official! Edouard Mendy is a Blue! ✍️🔵#WelcomeMendy — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020





À noter que si le montant du transfert n’a pas filtré, les médias anglais évoquent une somme supérieure à 20M€. Après une saison en Bretagne, pendant laquelle il a participé à la qualification historique de Rennes en Ligue des Champions, le portier sénégalais poursuit donc sa trajectoire ascendante, lui qui avait quitté Reims pour rejoindre Rennes à l'été 2019.

