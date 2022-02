Saint-Etienne : Dupraz se paie un entraîneur !

Pascal Dupraz (entraîneur de Saint-Etienne, propos relayés par L’Équipe) : « Nous ne sommes plus derniers. Ça compte mais c'est anecdotique et le mérite en revient aux joueurs. C'est bien d'avoir damé le pion à cette équipe de Clermont qui se réclame des préceptes de Pep Guardiola. Mon équipe ne connaît pas le renoncement. Les joueurs se sont admirablement comportés et notamment à la fin alors que nous n'avions pas la maîtrise en seconde période. Il faut encore rester vigilant avec quatorze matches à jouer. Je suis content d'avoir montré à Pascal Gastien qu'un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C'est un super garçon mais il n'est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, en permanence, c'est énervant. »