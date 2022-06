Après avoir mené le Stade Rennais à la 4e place de Ligue 1, Bruno Genesio a eu la reconnaissance de ses pairs, qui l'ont élu meilleur entraîneur du championnat pour cette saison 2021-22. Une satisfaction que le technicien accueille avec un goût de revanche, comme il l'a confié sur RMC.

Genesio : "Ce qui me gêne c'est l'image qui m'a été collée dès le départ"



Invité de Jérôme Rothen, l'entraîneur de Rennes n'a pas caché son amertume suite aux critiques dont il faisait l'objet à Lyon. "L'essence même de ce que je conteste c'est : sur quoi tu t'appuies pour dire que j'ai plus de facilité à entraîner des joueurs de Rennes par rapport aux joueurs de Lyon ? Quand j'ai commencé à l'OL, certainement que le public et les consultants attendaient un grand nom. Je peux comprendre que ça surprend".



"On peut me critiquer sur des choses, ce qui me gêne c'est l'image qui m'a été collée dès le départ en disant 'Genesio c'est le gentil entraîneur qui ne peut pas gérer les Aouar et les Memphis'... On a fait la Ligue des Champions, la Ligue Europa... On m'a fracassé après l'Ajax. Pas entendu les mêmes critiques après l'élimination d'un club français contre le Feyenoord... On m'a mis dans une case. Je suis un gentil... C'est ce que je conteste. Je préfère humain que gentil, qui a un côté un peu péjoratif", a-t-il regretté.



"Je suis aussi capable de recadrer, de mettre des joueurs avec des statuts importants sur le banc ou en tribunes comme Memphis, a continué Genesio. Il y a eu du bon et du moins bon à Lyon, je suis le premier à le reconnaître. Mais quand je prends mes 3 ans et demi... On a battu le record de nombre de buts marqués. On a marqué 125 buts je crois...".