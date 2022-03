Le Stade de Reims veut être de la partie. Le vif élan de solidarité déclenché depuis le début de l’invasion russe en Ukraine pourra compter sur le club de Ligue 1. Jeudi, les dirigeants champenois ont fait connaître leur mission pour aider la population attaquée par le chef d’état Vladimir Poutine.



https://twitter.com/StadeDeReims/status/1499083164610088960



« Le SDR souhaite apporter un soutien concret à l'Ukraine et en particulier à la joueuse de son équipe fanion féminine, Tanya Romanenko (photo), en créant une collecte d'envergure avec la mise à disposition d'un camion solidaire », peut-on lire sur le site officiel rémois.



Le but sera de rassembler un maximum de biens, comme des vêtements, de la nourriture, du matériel médical etc… Le camion doit quitter la Champagne la semaine prochaine et trois points de collectes sont mis à disposition des donateurs.