À peine la saison achevée du côté du Paris Saint-Germain que l'attaquant Mauro Icardi était déjà en train de répondre aux rumeurs de son départ. Sur le réseau social Instagram, à l'occasion de plusieurs stories, l'Argentin a tenu à clarifier sa situation. « Je regrette que certains médias désinforment, lançait-il. Ma famille et moi sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d'années de contrat (il a un contrat jusqu'en juin 2024). Ça me rend fier que d'autres équipes soient intéressées, mais mon présent et mon futur sont à Paris. » Auteur de treize buts et six passes décisives en vingt-huit matchs toutes compétitions confondues l'an dernier, l'avant-centre sort d'une saison en demi-teinte avec le club de la capitale. Capable de coups d'éclat comme lors de son arrivée en 2019 où il avait enfilé les buts comme des perles, le natif de Rosario s'est moins fait remarquer cette année.

Tantôt enquiquiné par le Covid en début de saison dernière puis par un genou (fissure du ligament intra-articulaire), par les adducteurs et une cuisse, il a loupé en tout dix-sept matchs de championnat et huit rencontres sur douze en Ligue des Champions. De retour au Paris Saint-Germain pour débuter les matchs de préparation du club, Mauro Icardi affiche pour le moment, un visage discret sur la pelouse. Malgré deux buts inscrits, contre Le Mans et face à Chambly, l'Argentin manque encore de rythme dans l'enchaînement des matchs pour être performant sur la durée. Si l'attaquant du club de la capitale reste officiellement focus sur ses prestations avec le récent demi-finaliste de la LDC, il ne peut empêcher certaines rumeurs de perdurer.

Son avenir en pointillé



Éternel amoureux de l'Italie, lui, l'ancien capitaine de l'Inter Milan, a conservé un amour incommensurable pour la « Botte ». Avec sa compagne et agent Wanda Nara, Mauro Icardi multiplient les allers-retours dès qu'ils le peuvent. Et justement, parmi les équipes intéressées par l'attaquant, on trouve plusieurs pensionnaires de Serie A. Certaines écuries anglaises se sont renseignées mais l'Italie semble bien trop importante pour l'Argentin. Plusieurs médias français et italiens avancent que le n°9 parisien n'est plus contre un départ car il ne se sent pas dans les petits papiers de l'entraîneur. De son côté, le Paris Saint-Germain ne verrait pas non plus d'un mauvais œil, cette opération. Parmi les options proposées au joueur de 28 ans, la Juventus a un temps montré un intérêt mais elle reste dépendante de Cristiano Ronaldo dans sa marge de manœuvre financière.

Avant le transfert d'Icardi au PSG, les deux parties n'étaient d'ailleurs pas loin de s'entendre mais le club de la capitale avait finalement remporté la mise. Selon La Gazzetta dello Sport, le buteur portugais souhaite bel et bien rester chez les Turinois, qui ont également prolongé le prêt d'Alvaro Morata dans le Piémont. Ces derniers jours en revanche, une autre piste semble s'être dégagée. Celle en provenance de l'AS Rome de José Mourinho. Le Special One apprécierait l'ex buteur de la Sampdoria et l'intérêt semble réciproque entre les deux parties. Avec lui, l'Argentin aurait l'occasion de « rentrer à la maison » mais il disputerait une compétition moins huppée avec la Ligue Europa Conference.