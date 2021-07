Léger accroc pour le PSG ! L’équipe francilienne a dû concéder le nul (2-2), ce samedi matin au Camp des Loges. C’était face au pensionnaire de National 1, Chambly. Alors qu’ils menaient au score à deux reprises, les Franciliens se sont fait rejoindre à chaque fois et ont donc manqué à leur tâche. Ce faux-pas n’a rien de dramatique, mais il vient gâcher un peu la bonne dynamique depuis la reprise de l’entrainement.

Pochettino a pu voir des jeunes à l’œuvre



Pour cette rencontre, et vu que la plupart des internationaux de l’équipe sont toujours au repos, Mauricio Pochettino a aligné un onze composé majoritairement de jeunes. Cela étant, quelques habitués de l’équipe première étaient aussi présents tels que Gueye, Kehrer, Icardi et surtout Keylor Navas. Ce dernier a pu se changer les idées en retrouvant ses sensations sur la ligne du but, alors que se profile une saison délicate où il devra partager son poste avec Gianluigi Donnarumma.



A noter qu’aucune des recrues parisiennes de l’intersaison n’étaient de la partie. Sergio Ramos n’est pas encore au point physiquement, tandis qu’Achraf Hakimi a été récemment positif au Covid-19.

De nombreux domaines à travailler

C’est Mauro Icardi qui a donné l’avantage à Paris dans ce match en transformant un pénalty (21eme). Chambly a répondu en seconde période par le biais de Heinry, sur un tir de 20 mètres et sur lequel Sergio Rico, le remplaçant de Navas, s’est troué (57eme). Le PSG a repris l’avantage grâce au Néerlandais Xavi Simons à la 64eme. Le score de 2-1 est ensuite resté de mise jusqu’à la 89eme. Moment choisi par Doucouré pour rétablir la parité et offrir le nul aux siens.



La prochaine sortie amicale du PSG ça sera mercredi contre Augsbourg. Les vice-champions de France enchaîneront après par un duel contre le Genoa, le samedi 23 juillet.