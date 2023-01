Qatar Tour 2023 : Trois absents dans le groupe du PSG

Jeudi, le Paris-Saint-Germain va débuter son Qatar Tour 2023 et y affrontera, entre autres, Cristiano Ronaldo. En effet, ils joueront un match amical face à un mixte des équipes de Al Hilal et Al Nassr, le tout nouveau club du quintuple Ballon d'Or. Ce sera donc l'opportunité de revoir, peut-être pour la dernière fois, un duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Seulement quatre jours plus tard, les joueurs de la capitale iront à Lens pour y affronter le Pays de Cassel en Coupe de France.

Ce jeudi, le Paris-Saint-Germain a annoncé le groupe qui se déplacera au Moyen Orient pour le Qatar Tour 2023, et trois joueurs manquent à l'appel. Le premier est Nordi Mukiele, sorti blessé contre le SCO d'Angers, il avait aussi été contraint de céder sa place lors de la défaite contre le Stade Rennais. Il est blessé aux ischios jambiers et passera de nouveaux examens dans 72h. La seconde absence concerne le milieu de terrain Marco Verratti.

L'Italien, absent depuis trois rencontres, souffre du quadriceps droit mais devrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Il devrait donc être disponible pour la réception du Stade de Reims dans une dizaine de jours. Le dernier joueur qui restera à Paris après avoir contracté une blessure aux ischios jambiers est le jeune gardien du centre de formation, Lucas Lavalée.