L'acclimatation de Georginio Wijnaldum au sein du PSG prend beaucoup plus de temps que prévu. Arrivé libre à l'été 2021 après la fin de son contrat à Liverpool, le Néerlandais était impatiemment attendu par les supporters qui espéraient avoir trouvé en lui un renfort de poids pour densifier un milieu de terrain parisien laissant souvent à désirer ces dernières saisons. Las, car le joueur de trente-et-un ans a eu du mal à s'intégrer et l'a même clamé haut et fort en octobre dernier. Pour autant, il assure que tout va mieux.



Quelques mois après une sortie médiatique au micro de NOS, dans laquelle il avouait : "Je ne peux pas dire que je suis totalement heureux parce que la situation n'est pas celle que je souhaitais", Georginio Wijnaldum change radicalement de ton, à l'occasion d'un entretien pour le magazine du PSG. Il y assure notamment avoir retrouvé sa joie de vivre et revient sur sa fameuse déclaration du mois d'octobre 2021 : "Au moment de cette interview, j'étais simplement un peu déçu de la façon dont ça se passait sportivement en début de saison sur le plan personnel."

"Les médias ont interprété mes propos..."



Une vieille histoire à en lire et à en croire l'international néerlandais, qui ajoute : "Les médias ont interprétés mes propos en disant que je n'étais pas heureux au PSG, ce qui n'était absolument pas le cas." En attendant, Georginio Wijnaldum va devoir continuer à travailler pour retrouver un statut qui lui permettra d'obtenir plus de temps de jeu, lui qui n'est plus un choix prioritaire dans les plans de Mauricio Pochettino.