On peut évoluer au sein d’une des équipes les plus impressionnantes du monde et avoir comme idole un latéral vieillissant se produisant au sein d’une formation en perte de vitesse. C’est le cas de Nuno Mendes, la nouvelle recrue du PSG. Interrogé par Le Parisien sur le joueur qu’il considère comme un modèle, le Portugais a indiqué être un grand admirateur du Barcelonais Jordi Alba.



Cristiano Ronaldo n’est que deuxième de sa liste

« J’ai plutôt une idole de position sur le terrain. J’aime beaucoup Ronaldo et Messi de la même manière, mais mon idole c’est Jordi Alba », a déclaré l’ex-sociétaire de Sporting. L’international espagnol a de quoi être flatté par les paroles de celui qui est considéré comme le grand espoir mondial au poste de latéral gauche.



Tout en avouant un faible pour Jordi Alba, Nuno Mendes a quand même reconnu être sous le charme de Messi, et aussi de CR7 qu’il côtoie en sélection : « (Jouer avec ces deux stars) C’est un rêve pour moi comme pour n’ importe quel joueur de football, je vis l’instant présent et je suis très heureux. Si j’ai signé à Paris, c’est aussi parce qu’il y a de grands joueurs. Ronaldo, j’ai la chance de le côtoyer en sélection. Il est très humble, il parle beaucoup, il joue son rôle de capitaine et m’a beaucoup aidé quand je suis arrivé avec la Seleção. Je suis très heureux d’avoir participé à son record de buts marqués en sélection ».