PSG : Tension dissipée entre Neymar et Mbappé ?

Un recadrage nécessaire. Samedi soir, si le PSG s'est largement imposé face à Montpellier pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Parc des Princes (5-2), une séquence a engendré de nombreuses réactions. Celle du penalty de la 43ème minute tiré et transformé par Neymar après un échange avec Kylian Mbappé, qui voulait avoir cette opportunité. Alors qu'en conférence de presse Christophe Galtier a indiqué que l'ordre avait été respecté "c’était Kylian en un, Ney en deux. C’était logique que Neymar prenne le deuxième après l’échec de Kylian. Les choses ont été respectées" ; la relation entre les deux stars est apparue distendue.

Un recadrage dans l'intérêt du collectif

En effet, le Brésilien a liké des posts mettant en avant sa capacité à faire des différences dans le registre des penalties par rapport à Mbappé. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres avant d’affronter Lille, dimanche soir à Villeneuve-d’Ascq. Bien conscients de l'importance de la cohésion d'équipe, Luis Campos et Christophe Galtier, eux, n'auraient pas attendu pour régler la situation entre Neymar et Mbappé, à en croire les informations dévoilées par Le Parisien. Le quotidien régional informe que le conseiller football du club de la capitale aurait dès dimanche organisé une réunion avec les concernés et Galtier. Le but étant évidemment de mettre en avant que leur comportement ne devait pas nuire au rendement de l’équipe.

PSG : après le «pénaltygate», Luis Campos a recadré Neymar et Mbappé dès dimanche

A l'issue de la réunion, les deux joueurs auraient admis, sans trop de peine, que l'incident était "clos" dans une "non-affaire" d'un point de vue interne. Dès le samedi soir, l’expérimenté Sergio Ramos avait été un de ceux ayant eu un mot envers Neymar et Kylian Mbappé, explique Le Parisien. Rendez-vous à Lille dimanche afin d'être clairement fixé sur la situation.