Le président de LaLiga, Javier Tebas, s'en est pris une nouvelle fois à l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Il saisit la moindre occasion pour déverser son venin sur la France et afficher son mépris pour le club francilien.

Pour Tebas, "la Ligue 1 n’est pas compétitive"

Mbappé a repoussé le Real Madrid en mai dernier et a signé un nouveau contrat avec le PSG. Un choix personnel que le patron de la Ligue ibérique n’a toujours pas digéré. A la question de savoir s'il manque à la LaLiga des joueurs comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappe, il a répondu : "Si nous regardons les clubs où ils sont, nous voyons que ce sont des clubs qui dépensent de l’argent à tout va. Bien sûr, nous aurions aimé qu'ils viennent, mais ils n'étaient pas là non plus l'année dernière. Mbappé est resté dans un championnat qui n'est pas compétitif ».



Pour rappel, en mai dernier, Tebas avait même osé traiter les dirigeants parisiens de tricheurs lorsqu’ils ont prolongé leur star. "Le PSG, avec plus de pertes et de masse salariale que le Real Madrid ou le Barça, prolonge Mbappé avec des montants aussi élevés. C'est impossible s'il n'y a pas de tricherie sur les parrainages ou les apports en capital à un niveau supérieur à celui établi par l'UEFA. Le président du PSG peut-il faire ce qu'il veut parce que l'UEFA dépend financièrement de lui ? Ce n'est pas possible", avait-il tonné à l’époque.