PSG : Sergio Ramos absent encore un mois minimum ?

Les débuts de Sergio Ramos avec le PSG, ce n’est pas tout de suite. Alors qu’il a signé en faveur des Franciliens depuis plusieurs semaines déjà, l’Espagnol n’a toujours pas pu effectuer son baptême de feu avec sa nouvelle équipe. Et il ne risque pas de le faire avant un autre mois au moins d’après ce que révèle Canal+.

Le PSG ne prend aucun risque avec Ramos

Le défenseur andalou est arrivé diminué à Paris. Il souffrait du mollet, et la blessure a visiblement du mal à guérir. Après avoir raté le Trophée des Champions et le premier match du championnat, il est contraint de faire une croix sur plusieurs autres matches de Ligue 1. Et il n’est pas exclu qu’il rate également la reprise de la Ligue des Champions, qui est programmée à la fin du mois de septembre.

Le PSG ne communique pour l’instant pas trop sur sa recrue espagnole. Nul doute cependant que le club se montre très précautionneux avec un joueur qui fut longtemps blessé la saison dernière. Mauricio Pochettino, l’entraineur, ne prendra aucun risque avec cette recrue, surtout que ce ne sont pas les options qui manquent au poste de défenseur central.