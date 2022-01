PSG : Ramos à nouveau à l’infirmerie

L'embellie aura une fois encore de très courte durée. Blessé et absent de nombreux mois depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l'été dernier, Sergio Ramos avait pourtant mieux débuté 2022 avec une présence constante dans le groupe de Mauricio Pochettino, et même une titularisation le 23 janvier dernier face à Reims (4-0). Malheureusement pour lui, le vétéran espagnol a rechuté et il est d'ores et déjà forfait pour le 8es de finale de Coupe de France que le PSG va disputer lundi contre Nice (21h15).



Le club parisien a confirmé l'information ce dimanche par le biais d'un communiqué. Il est ainsi indiqué que Sergio Ramos "doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit". Un problème qui s'est déclaré jeudi lors d'un entraînement et pour lequel un nouveau point sera fait "en milieu de semaine". A presque quinze jours du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, ce nouveau pépin physique ne laisse rien présager de très bon pour une possible titularisation de l'ancien merengue.

Neymar peut y croire

Toujours au rayon infirmerie, Paris a indiqué que Neymar en avait terminé de son premier cycle de course dans l'axe et qu'il passera de nouveaux examens ce lundi avant d'envisager la suite. La guérison semble toutefois aller dans le bon sens pour le Brésilien, victime d'une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires fin novembre. Quant à Georginio Wijnaldum, lui aussi victime d'une entorse, il "continue son programme individuel pour une reprise avec le groupe en fin de semaine".