En dépit du succès du PSG contre Bordeaux dimanche après-midi (3-0), Mauricio Pochettino a reconnu qu'il était encore très affecté par l'élimination inattendue de son équipe contre le Real Madrid mercredi en huitièmes de finale de la Ligue des champions (1-3, aller 1-0). C'était un match difficile dans un contexte difficile face à une équipe qui se bagarre pour son maintien. L'équipe a fait le travail et je suis satisfait de la production de l'équipe et du résultat. Personne n'aime ce contexte, cela m'a rendu triste. Tous ceux qui aiment le PSG, après la déception de Madrid sont tristes. J'ai de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui ici."

"On comprend la déception et la frustration"

L'entraîneur argentin a ensuite évoqué les sifflets du Parc des Princes, qui visaient particulièrement Neymar et Lionel Messi. "On a tous été touchés. On comprend la déception et la frustration. On vit cela tous ensemble, comme une équipe. On a la responsabilité d'assumer ce qu'il s'est passé. On partage cette déception des supporters. On recherchait la victoire et les trois points. On les a eus. L'équipe alignée était la meilleure pour obtenir ce résultat", a-t-il conclu.