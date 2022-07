Teddy Riner, mais aussi Djamel Bouras, le président du PSG Judo et champion olympique en 1996, ou encore les légendes Shohei Ono et Tadahiro Nomura ont rencontré des joueurs du Paris Saint-Germain au Japon, dans un moment de partage autour d'un sport roi en terres nippones. Les joueurs, comme Juan Bernat, Achraf Hakimi, Mauro Icardi, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Marquinhos ou encore un certain Kylian Mbappé, étaient attentif à cet échange.

Teddy Riner représente le PSG au Japon

Une initiative qui a fait la fierté de Teddy Riner. « Je suis fier de représenter la section judo du Paris Saint-Germain lors de cette tournée exceptionnelle au Japon. Nous avons des liens très forts de respect avec les judokas formés ici, je me réjouis de les rencontrer une nouvelle fois et de les présenter aux joueurs de notre équipe de football pour vivre un moment d’échange et de complicité. »



Un moment savouré par les joueurs, comme l'a expliqué le capitaine Marquinhos dans des propos retranscrits par le club. « Nous avons vécu un beau moment de partage avec ces grands athlètes du judo français et japonais. C’est un honneur pour nous d’être accueillis ici, nous connaissons la symbolique de ce lieu et de ce sport au Japon. Cela est très enrichissant de s’inspirer de ces sportifs qui ont des valeurs que je souhaite défendre en tant que capitaine au sein de l’équipe comme le respect d’autrui, la solidarité, l’honneur et le contrôle de soi. »



Pour rappel, le Paris Saint-Germain est au Japon depuis plus d'une semaine afin d'assurer une tournée promotionnelle tout en préparant cette saison 2022-23, qui débutera par le Trophée des Champions contre le FC Nantes, le 31 juillet, en Israël.