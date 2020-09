PSG : les mots forts du président Al-Khelaïfi

Quatre titres nationaux et surtout une finale de Ligue des champions : le Paris Saint-Germain a accompli une saison qui restera dans l'histoire du club. «Il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé, a expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans des propos accordés au magazine officiel du PSG. Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial".

"Comme l’espérait tant l’immense communauté de nos supporters, nous avons fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG. Notre parcours européen se sera nourri de notre incroyable capacité de résilience. Plusieurs fois, nous avons chuté au cours de ces dernières années. À chaque fois, nous nous sommes relevés et, à force de mieux cerner ce qu’il nous manquait encore pour grandir, nous avons fini par trouver notre voie. Cette voie qui n’avait jamais conduit le Paris Saint-Germain aussi haut".

"Ce résultat doit aussi se lire comme une grande avancée du football français pour le rayonnement duquel nous nous battons sans relâche depuis bientôt dix ans, a ajouté le dirigeant. La suite ? Regarder vers l’avant, comme toujours. Conserver notre exigence de demain. À 50 ans, nous sommes plus sûrs que jamais d’être engagés sur le bon chemin.»