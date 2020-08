Nasser Al-Khelaïfi : "Neymar et Mbappé vont rester à vie"

Après l'euphorie d'une première qualification en demies de C1 depuis 25 ans et au bout d'une soirée rocambolesque, le patron du PSG a pris la parole. L'occasion de distribuer des lauriers à certains joueurs et d'évoquer le futur de quelques éléments. « C’est une soirée très spéciale avec l’anniversaire du club, a glissé le président parisien sur RMC Sport. Ce n’était pas facile avec l’arrêt du championnat mais on a mis tout ce qu’il fallait sur le terrain. Je suis vraiment très fier. C’est la première fois qu’on arrive en demies depuis le rachat en 2011. Il faut maintenant penser à la demi-finale et ne pas penser à la finale."

"Changer les mentalités"

L'homme fort du PSG a profité de l'occasion pour glisser un petit tacle aux médias français qu’il juge trop négatifs avec le club parisien. "On avait besoin de ça pour changer les mentalités. Je suis très fier des joueurs, du staff, de tout le monde. C’est très important de changer les mentalités des joueurs mais aussi des médias quant à la capacité du PSG à aller loin."

L'occasion aussi d'évoquer l'avenir très médiatisé de Neymar et de Kylian Mbappé : "Neymar et Kylian font partie des meilleurs joueurs du monde mais c’est l’équipe qui a fait un grand match même si Ney avait vraiment été bon. Depuis quelques mois, il a changé dans l’équipe. Kylian et Neymar vont rester ici toute la vie."

