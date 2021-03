Ce jeudi, Leonardo a pris la parole au micro de RMC Sport et l’émission Top of the Foot, après la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le directeur sportif du club de la capitale a bien sûr souligné la mentalité du groupe, suite au nul face au Barça, et aussi dû aborder le thème des prolongations et des rumeurs présentes autour de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, liés au PSG. Il a précisé que la négociation avec Angel Di Maria - en fin de contrat en juin prochain - était en "bonne voie", annonçant des discussions dans les prochains jours.

"Le PSG est très désiré en général", estime Leonardo

Ensuite, il abordé les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, qui voient leurs contrats expirer en juin 2022. "Vous savez qu’on veut les prolonger, il n’y a pas de secret, on discute avec eux, on essaye d’arriver à la conclusion le plus vite possible, de connaître la position de chacun. On doit bien gérer tout ça. On discute, on parle. On va arriver au moment où chacun fera ce qu’il a envie de faire. Kylian Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2022, c’est un fait, il reste quand même 15 mois, on a envie de parler pour prolonger, on a parlé des détails, tout le monde le sait, on va arriver au moment où il va se positionner. On parle très clairement", a expliqué le dirigeant.

Le Brésilien âgé de 51 ans a, enfin, accordé quelques mots à propos des rumeurs envoyant Lionel Messi - 33 ans et Cristiano Ronaldo - 36 printemps - du côté du Parc des Princes. "Le PSG est presque toujours dans tous les dossiers, le mercato est très fluide, tout le monde cherche. Le PSG est très désiré, en général. Tous les grands joueurs sont annoncés au PSG, on doit valoriser ça aussi. On est en position de parler avec les plus grands joueurs, mais aujourd’hui, on n’a aucune négociation en cours avec aucun joueur", a-t-il assuré.