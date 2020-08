PSG : La réponse de Le Graët à Leonardo

Après le match amical du Paris Saint-Germain contre Sochaux (1-0), le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, avait expliqué en coulisses avoir regretté qu'une finale de Coupe de France ait été programmée "après 4 mois sans jouer pour faire plaisir au président". Noël Le Graët s'est évidemment montré agacé.

"Leonardo m'agace un peu gentiment. Je n'ai pas compris sa sortie cette semaine, a lancé le président de la FFF dans un entretien accordé à L’Équipe. Ce n'était pas possible de faire jouer les finales à une autre date. On était bien obligé d'engager les équipes françaises sur les dates autorisées par l'UEFA, a justifié le dirigeant, en estimant que le PSG peut même s’estimer heureux. Leonardo, heureusement qu'il a eu deux grands matchs (les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, ndlr) pour se préparer. Ce n'est pas en gagnant 7 ou 8-0 tous les matchs amicaux que le PSG aurait été prêt."

