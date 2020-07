PSG : Cunha, priorités... Le point sur le mercato

Avec le PSG sans doute plus qu'avec n'importe quel autre club français, les rumeurs vont bon train, a fortiori à l'approche du marché des transferts. Sitôt révélées, certaines de ces informations peuvent être nuancées, voire démenties. Ainsi, le week-end dernier, RMC et certains médias brésiliens affirmaient que le club de la Capitale surveillait Matheus Cunha d'un œil attentif. Il faut dire que l'attaquant auriverde sort d'une demi-saison probante avec le Hertha Berlin (5 buts, 3 passes décisives), où il s'est montré particulièrement à son aise dès la reprise du championnat. Il ne fait guère de doute que le jeune joueur de 21 ans fera l'objet d'offres au cours de l'été. Mais Paris ne devrait, en fin de compte, pas faire partie des clubs désirant le recruter.

Cunha pas approché, 4 postes à renforcer pour le PSG A en croire les informations du Parisien, Matheus Cunha ne serait en effet pas ciblé par les dirigeants des champions de France. Aucune discussion n'aurait d'ailleurs été entamée avec l'entourage de l'ancien avant-centre du RB Leipzig. Le quotidien francilien affirme en revanche que Leonardo aurait défini les secteurs nécessitant d'être renforcés au cours des semaines à venir. Le PSG serait donc à la recherche d'un latéral droit, d'un milieu, d'un attaquant et d'un défenseur central.