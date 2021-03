PSG : Keylor Navas, le feu sacré

Si les Parisiens se sont baladés pendant une heure dimanche soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, où ils ont mené 4-0 avant de voir leurs adversaires revenir à 4-2, le match aurait pu être relancé avant par les hommes de Rudi Garcia. Entre le but d’Angel Di Maria (47e) et le deuxième de la soirée de Kylian Mbappé (52e), son 100e en Ligue 1, les Rhodaniens ont ainsi bien cru réduire l’écart. Sauf que Keylor Navas a empêché Karl Toko-Ekambi de marquer, au prix d’une magnifique parade horizontale.



Ce qui n’a étonné personne, le portier costaricain de 34 ans n'ayant cessé d’impressionner ces dernières semaines, en arrêtant notamment ses deuxième et troisième penaltys de la saison, contre Messi et le Barça en Ligue des champions puis face à Lille (Yazici) en Coupe de France. Deux coups de pied de réparation qui auraient pu changer beaucoup de choses dans ces rencontres. Car contrairement aux années, voire aux décennies précédentes, le portier du PSG fait désormais gagner des points, et des (grands) matchs à son équipe.

Keylor Navas, le héros parisien :

3 - Keylor Navas a arrêté 3 penalties toutes compétitions confondues cette saison, plus que tout autre gardien de Ligue 1. Muraille. #PSGLOSC pic.twitter.com/ztmVpIn2sj

— OptaJean (@OptaJean) March 17, 2021





Si le club de la capitale a longtemps eu une tradition de très grands gardiens, comme Dominique Baratelli, Joël Bats ou Bernard Lama, elle s’est quelque peu perdue depuis le départ du Guyanais à la fin des années 90. Le Paris Saint-Germain, s’il a pu compter des internationaux à ce poste, n’a jamais réussi à retrouver un dernier rempart de classe mondiale. Gianluigi Buffon, le seul du lot à faire partie de cette catégorie, avait déjà 40 ans à son arrivée en 2018, lors d’une unique saison parisienne surtout marquée par son énorme erreur face à Manchester United.

Florenzi : "Il est le meilleur de tous"

Navas est lui quasiment irréprochable. Surtout sur sa ligne, où il est l’un des meilleurs au monde. Et depuis son arrivée à Paris, il a compilé 35 clean-sheets en 67 rencontres toutes compétitions confondues. Vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises avec le Real Madrid, il affiche aussi une statistique impressionnante dans la compétition, puisqu’il n’y a jamais été éliminé lors d’un match aller-retour ! Une incroyable série entamée en 2015-2016 avec le club merengue. Rassurant avant de retrouver en quarts le Bayern Munich, tombeur des Parisiens en finale de la dernière édition ?



"Il démontre sur le terrain qu’il est le meilleur de tous", s'était en tout cas enthousiasmé son coéquipier Alessandro Florenzi après la victoire face aux Dogues. Pour Mauricio Pochettino, "Keylor fait partie des meilleurs gardiens du monde. Son niveau est incroyable, apprécie l'entraîneur argentin. Nous avons pu voir ses qualités, pas besoin d'en dire plus. Il est très important et décisif pour nous, contre Lille et face à Barcelone. Il a démontré son état de forme et son niveau de compétitivité." Des louanges méritées pour "San Keylor", que tout le PSG espère encore voir à ce niveau face à Lewandowski et consorts.

Pochettino : “Keylor est un des meilleurs gardiens du monde”: