Paris marque les esprits

Trois points qui valent beaucoup plus. En s’imposant 4-2 dimanche soir à Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’a pas fait que reprendre la tête du championnat à Lille, battu un peu plus tôt par Nîmes (1-2), grâce à une meilleure différence de buts (+46 contre +31), et relégué l'OL à trois longueurs. Les champions de France ont aussi marqué les esprits au Groupama Stadium. Notamment car le score ne reflète pas vraiment la physionomie de cette rencontre où les Parisiens ont totalement annihilé leur adversaire durant la première heure.





"On n'a pas existé pendant plus de 60 minutes", regrettait ensuite Anthony Lopes, alors que, pour Maxence Caqueret, l’OL est tout simplement tombé sur "une très bonne équipe de Paris". Une équipe qui menait 2-0 à la pause, grâce à l’inévitable Kylian Mbappé (15e) et à Danilo Pereira (32e), et qui a pris le large dès la reprise, sur une réalisation d’Angel Di Maria (47e) et au 100e but en Ligue 1 de Mbappé (52e). Les hommes de Rudi Garcia étaient alors complètement dans le trou, et ils auraient même pu encore s’enfoncer.

Kean et Danilo Pereira marquent des points



Mais Idrissa Gueye puis Mbappé ont manqué deux énormes occasions, et les Parisiens ont commencé à relâcher un peu la pression. Les Lyonnais en ont alors profité, réduisant l’écart grâce au rentrant Islam Slimani (62e) puis à Maxwel Cornet (81e), pour redonner un peu de suspense à la fin de match. Un suspense vite éteint par l’infranchissable Keylor Navas, déjà auteur d’un arrêt décisif à 2-0 et qui a signé d’autres parades dont il a le secret pour assurer la victoire parisienne.



Et s’ils avaient dominé Lille trois jours plus tôt en Coupe de France (3-0), avec un score cette fois flatteur, c’est la première fois qu’ils réussissent à battre une équipe du Top 4 en championnat depuis le début de saison. De bon augure avant de retrouver les Dogues au sortir de la trêve internationale. Le PSG a aussi récupéré Neymar après plus de cinq semaines d’absence, et des joueurs ont su tirer leur épingle du jeu.

A commencer par Moise Kean, qui a marqué des points par rapport à Mauro Icardi, ainsi que Danilo Pereira, sur qui Mauricio Pochettino pourrait se reposer lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich, Leandro Paredes étant suspendu. Les Parisiens ont en tout cas intérêt à être prêts à fournir le même type de prestation après deux semaines de trêve, alors qu'une fin de saison passionnante les attend.

Kean devant Icardi ? Pour Pochettino, "les deux sont importants"