Lionel Messi restera le plus grand joueur de l'histoire du FC Barcelone, en plus d'avoir sa place au panthéon des meilleurs footballeurs de tous les temps. Du temps de sa splendeur, le club catalan pouvait s'appuyer sur un trio iconique avec l'association entre l'Argentin et deux milieux espagnols qui ont marqué leur époque : Xavi Hernandez et Andrés Iniesta. Pour ce dernier, il y a forcément un sentiment particulier à voir Messi porter un autre maillot, comme il l'a confié cette semaine.

Iniesta sur Messi au PSG : "C'est étrange pour moi"

« Je ne peux l’évaluer que de l’extérieur, ce qui s’est passé ou non n’est connu que des personnes qui étaient directement sur place. C’est étrange pour moi, comme pour beaucoup de gens je suppose, de voir Leo sous un autre maillot, a expliqué l'autre légende du Barça dans des propos accordés à Goal. Mon souhait aurait été qu’il continue, ce qui était ce que l’on voulait, mais parfois les choses changent, il faut prendre d’autres chemins et chacun suit sa propre voie. Évidemment, la situation qui s’est présentée n’était pas facile à assimiler. Je lui ai parlé ? Non, non, je ne lui ai pas parlé."