PSG - Icardi, c'est quoi la suite ?

Avec les absences de Neymar et Kylian Mbappé, Mauro Icardi devrait être titularisé par Thomas Tuchel pour affronter Metz ce mercredi. Un honneur qu'il n'a plus connu depuis le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Ce match en retard de la première journée de Ligue 1 est une opportunité pour lui de lancer sa saison. Enfin. L'attaquant du PSG n'a plus marqué dans un match officiel depuis le 29 février. C'est long pour un buteur de son standing. Très long même pour celui qui a été promu numéro 9 de référence durant cet intervalle.

Icardi doit retrouver la confiance



Cette promotion, le natif de Rosario a du mal à la digérer. Depuis qu'Edinson Cavani est parti, l'absence de concurrence semble handicaper le joueur de 27 ans. Le manque de confiance aussi. Avec son instinct de buteur, Mauro Icardi a clairement besoin de faire trembler les filets pour relancer la machine. Marquer pour son retour dans le groupe après avoir contracté le Covid-19 pourrait lui permettre de retrouver son efficacité. Mais pour y arriver, il va devoir faire des efforts pour s'adapter à des systèmes qui ne lui sont pas toujours favorables.

Celui qui a l'habitude de sublimer un collectif en marquant sur ses rares ballons va devoir en faire plus pour aider le groupe à progresser. En finale de la Coupe de la Ligue, il avait été esseulé à la pointe d'un 4-3-3 où il n'a jamais réussi à participer au jeu parisien. Contre l'Atalanta Bergame, il n'avait pas su apporter la verticalité nécessaire. De manière globale, l'attaquant a eu du mal face aux blocs bas ou quand les offensives parisiennes passaient par les transitions rapides de Neymar et Mbappé. Mais cela ne remet pas en cause son ambition de briller au Parc des Princes. Ni ses qualités.

Au PSG, la voie est libre pour Icardi



Mauro Icardi ne marquera peut-être pas l'histoire du PSG comme Edinson Cavani mais il a les armes pour porter le club de la capitale vers les sommets européens. Celui qui a hérité du numéro 9 de l'Uruguayen a un talent reconnu et une marge de progression énorme. Il n'a pas encore joué une saison pleine avec le PSG et cela lui laisse l'occasion de s'y imposer. Malgré sa mauvaise série sur le terrain, l'international argentin semble garder la forme en dehors. Durant l'été, il avait considéré son transfert définitif au PSG comme « la meilleure décision de sa vie. »

Certainement une source de motivation suffisante pour lui permettre de faire son trou en Ligue 1. Il faut dire qu'il n'est pas menacé non plus. Le champion de France n'a recruté personne d'autre en attaque et se prépare même à perdre définitivement Choupo-Moting. En attendant les retours de Mbappé et Neymar ou quand Thomas Tuchel optera pour un 4-4-2 avec ses quatre fantastiques, Icardi aura un rôle important à jouer au sein de l'attaque parisienne. Mais pour prétendre à ce statut de super-héros, il va devoir jouer les sauveurs face à Metz dès ce mercredi.

Combinaison Neymar-Icardi sur penalty !