Après Edinson Cavani, Thiago Silva et Thomas Meunier, le PSG devrait voir partir un autre de ses joueurs en fin de contrat en cette intersaison 2020, en la personne d’Eric Maxime Choupo-Moting. Si l’on en croit ce que révèle Goal France ce mardi, il n’y a pas eu d’accord trouvé lors des négociations entre le joueur et la direction. Le club souhaitait le garder pour un an de plus, mais les conditions proposées n’ont pas convaincu l’international camerounais. La séparation devient donc inévitable.

Une mauvaise nouvelle de plus pour Tuchel



Cette nouvelle ne devrait pas trop plaire à Thomas Tuchel, le coach de l’équipe. L'Allemand espérait garder Choupo-Moting dans son effectif, et il l’avait reconnu à demi-mot jeudi dernier après le match face à Lens. Son souhait ne sera pas exaucé, et cela signifie aussi qu’il va avoir un élément au moins dans le secteur offensif.



Choupo-Moting (31 ans) a disputé 58 matches et marqué 11 buts durant son séjour de deux ans au Parc. S’il a parfois été la cible de moqueries pour des maladresses devant les buts, le Lion Indomptable s’est aussi mis en exergue en signant quelques réalisations importantes. Comme celle réussie en fin de match contre l’Atalanta (2-1), en quart de finale de la Ligue des Champions. Ça restera son principal fait d’arme avec le PSG.

