PSG : Galtier promet de rencontrer les supporters

Avant de connaître sa première sur le banc du PSG, samedi soir à Clermont dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1 (21 heures), Christophe Galtier s'est confié au Parisien dans une longue interview. Natif de Marseille, il n'a jamais pensé une seule seconde à cette donnée au moment de s'engager en faveur du club de la capitale. "Quand l’opportunité d’entraîner le PSG s’est présentée, ni moi ni ma famille très proche ne nous sommes dits: attention, tu es marseillais. Je suis un entraîneur français et je vais tout donner pour aller le plus haut possible. S’il y a un entraîneur français qui a toujours parlé en bien du PSG, c’est moi. Je l’ai toujours considéré comme la locomotive du football français", a-t-il indiqué.

"Ces dernières années, je n'ai pas vu le Parc plein"

Affirmant sa joie d'être désormais sur le banc, il n'a pas masqué non plus que le sujet de la relation avec les supporters serait un point important durant sa présence. Et l'ancien entraîneur de l'OGC Nice a bien l'intention d'avoir une discussion avec les intéressés, tôt ou tard lors de l'exercice 2021-2022. "Il faudra trouver le temps. Je les rencontrerai, ça, c’est sûr!", a-t-il prévenu, avant de revenir sur ses précédentes visites en tant qu'opposant du côté du Parc des Princes. "Ces dernières années, je n’ai pas vu le Parc plein, on est venus jouer le titre ici avec Lille, il n’y avait pas de spectateurs, en Coupe de France avec Lille, personne, avec Nice, personne. Finalement, ça fait deux ans que je vois le stade vide", a relaté Galtier, qui a cependant trouvé un souvenir plus positif dans sa mémoire par la suite. "Je me souviens avoir été là contre Naples, avec le but de Di Maria à la fin, ça poussait fort", a-t-il assuré, à propos de la confrontation en phase de groupes de la Ligue des Champions 2018-2019.