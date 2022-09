PSG : Galtier évoque la relation entre Neymar et Mbappé

Tout va bien entre Neymar et Kylian Mbappé. Mardi, lors du succès face à la Juventus Turin, le second a eu une occasion de but, et aurait également pu glisser le ballon à son coéquipier lors de la 50ème minute de jeu mais a pris la décision de tenter un tir dans un angle compliqué alors que le Brésilien était disponible en retrait. Consécutivement à cela, une micro-polémique est née de l'entente entre les deux. Toutefois, la relation s'avère "très bonne" d'après Christophe Galtier, qui l'a affirmé sans "langue de bois" ce vendredi face à la presse.

"Kylian fera des passes décisives à Ney et inversement"



Précisant avoir échangé avec le natif de Bondy et supposant que celui-ci avait discuté avec Neymar, l'entraîneur du PSG a analysé cette situation de jeu qui s'est déroulée juste avant la réduction de l'écart par Weston McKennie. "Il y a deux temps dans cette action : la première accélération où là il y a peut-être une possibilité de donner le ballon mais c’est un peu plus difficile et il y a le deuxième temps où Kylian fait vraiment la différence et entre dans a surface où il ne voit pas Ney. Quand on voit les images tout paraît simple. Mais il y a deux secondes pour prendre une décision et Kylian est focus sur son ballon. Mais je suis convaincu que Kylian fera des passes décisives à Ney et inversement", a-t-il estimé.

Messi, Neymar ou Mbappé sur le banc contre Brest ?

D'un point de vue plus collectif, le PSG ne pourra pas s'appuyer sur Renato Sanches - victime d’une lésion aux adducteurs droits - face à Brest et un turn-over sera effectué, mais pas au poste de gardien, car ce n'est pas le "genre" de Galtier., a prévenu le natif de Marseille. Il a estimé "possible" qu'un des trois entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ne débute pas le match face à la formation entraînée par Michel Der Zakarian, 17ème du classement de Ligue 1.