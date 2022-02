PSG : Achraf Hakimi, blessé, absent contre Saint-Etienne

Le latéral droit marocain "est laissé au repos 48-72 heures suite à une réévaluation musculaire du quadriceps", selon le PSG. Son absence de dernière minute devrait profiter à l'Allemand Thilo Kehrer, attendu comme titulaire à sa place. Battus à Nantes samedi (3-1), pour la deuxième fois de la saison en Championnat, les Parisiens veulent se racheter contre Saint-Etienne, 16e au classement.

Outre Hakimi, les milieux Leandro Paredes (adducteurs) et Ander Herrera (gêne musculaire), ainsi que les défenseurs Sergio Ramos (mollet) et Layvin Kurzawa (lombalgie) sont absents. Les superstars de l'attaque Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi figurent, elles, bien dans le groupe annoncé par le PSG, comme attendu.