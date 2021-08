Gianluigi Donnarumma va-t-il porter officiellement le maillot du Paris Saint-Germain ce dimanche soir, contre le Stade de Reims en clôture de la quatrième journée de Ligue 1 ? C'est la question que tout le monde se pose. Arrivé en grande pompe il y a quelques semaines lors d'un mercato XXL pour le club de la capitale, l'Italien est revenu de ses vacances et a poursuivi sa préparation pour être fin prêt pour l'exercice 2021/2022. Absent lors des deux premières rencontres, l'ancien portier de l'AC Milan figurait dans le groupe la semaine dernière contre le Stade brestois mais c'est bel et bien Keylor Navas, l'habituel titulaire du poste, qui a gardé la cage du PSG.

Ce dimanche, il se pourrait bien que la donne change, d'autant plus au regard de la dernière sortie du coach Mauricio Pochettino, au sujet de la hiérarchie des gardiens : « C’est une décision qu’on doit prendre comme d’autres dans un effectif de 27 ou 28 joueurs, précisait le coach argentin. Il n’y a qu’un seul gardien qui peut débuter le match, la décision sera prise à chaque fois dans l’intérêt du groupe. » Pour cette quatrième journée de Ligue 1, une titularisation de Gianluigi Donnarumma n'est pas à exclure. Pour le moment, on ne sait pas si le staff du PSG a prévu d'alterner les deux portiers ou s'il souhaite attribuer à chacun, un rôle en fonction des compétitions disputées. Reste qu'avant le début de la Ligue des Champions où le PSG retrouvera Manchester City, le RB Leipzig et Bruges, Mauricio Pochettino voudra que ses deux hommes soient au rendez-vous.

« Je suis ici pour jouer »



Opportunité de marché (arrivée gratuite), l'Italien (22 ans) possède déjà une sacrée expérience pour son jeune âge avec pas moins de 251 rencontres jouées avec l'AC Milan. Auréolé d'un titre de champion d'Europe avec la Squadra Azzura en juillet dernier et du titre de meilleur joueur de la compétition, Gianluigi Donnarumma sait le défi que représente le Paris Saint-Germain. S'il s'est dit ravi d'avoir rejoint l'équipe, il a bien conscience qu'il va devoir mériter sa place face à Keylor Navas, irréprochable depuis 2019. « Le PSG m'a contacté et m'a voulu et moi je voulais le PSG. La concurrence ne me fait pas peur. Keylor est un gardien exceptionnel mais je suis ici pour jouer, lâche Donnarumma. La concurrence fait du bien aux deux, elle me permet de grandir. Je suis venu ici pour jouer et je donnerai le meilleur de moi-même pour être titulaire. Il y a toujours de la concurrence dans les grandes équipes, il n'y aura aucun problème. Keylor une personne exceptionnelle, on est amis, il n'y aura aucun problème. »

Bien que Navas ne cesse de démontrer ses facultés, il ne fait aucun doute que l'ancien Milanais s'impatiente sur le banc de touche en attendant de jouer. Ce dimanche, il pourrait avoir l'occasion de disputer ses premières minutes et de lancer officiellement, le plus grand défi de sa carrière.

