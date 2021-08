Comme c’était prévisible, Lionel Messi fera bien le déplacement en terre champenoise avec le reste de l’équipe parisienne. L’Argentin devrait figurer dans le groupe en vue de ce rendez-vous. C’est son entraineur qui l’a assuré ce samedi en conférence de presse, mais sans préciser s’il sera aligné comme titulaire ou pas. « Nous nous sommes bien entrainés et nous n’avons pas encore donné notre liste pour ce match. Surement, ils (Messi, Neymar et Mbappé) feront partie du groupe, mais on n’a pas encore décidé s’ils joueront tous les trois d’entrée », a indiqué Mauricio Pochettino.

Pochettino n’a aucune réserve au sujet de Messi

Le sextuple Ballon d’Or va découvrir un championnat qu’il ne connait pas et qui est considéré plus rugueux que celui de la Liga. A ce sujet, le technicien argentin n’a cependant aucune appréhension car il sait sa star « capable de s’adapter ». « Leo est très motivé, a-t-il poursuivi. Je le découvre au quotidien. On découvre un grand professionnel, quelqu’un qui s’adapte très rapidement à son nouveau club. Et c’est l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur. La Ligue 1 est plus ouverte oui, mais Léo a la capacité de s’adapter à tout type de situation. Nous aimons le contrôle et la possession du ballon et lui il connait ce jeu-là ». S’il foule la pelouse d’Auguste-Delaune, Messi deviendra le 476e joueur à porter les couleurs du PSG.



Durant ce point-presse, Pochettino s’est aussi exprimé sur le cas Kylian Mbappé. Malgré une actualité personnelle chargée, ce dernier donne l’impression d’être toujours impliqué. Son coach confirme que c’est bel et bien le cas : « Mbappé a bien travaillé et il a préparé la partie ce matin. Par rapport à la communication, nos dirigeants l'ont déjà fait par rapport à la situation (...) Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir ».