Pour Van Basten, «Messi manque de personnalité»

Avec ses sept Ballons d’Or conquis, Lionel Messi peut facilement postuler au titre du meilleur joueur de l’histoire. Cela ne serait pas volé au vu de tout ce que La Pulga a accompli. Cependant, il y en a aussi qui hésitent à mettre l’attaquant du PSG sur un piédestal. Marco Van Basten, par exemple, ne le retient même pas dans son top 3 des meilleurs joueurs de tous les temps.

« Avec Messi, tu ne pars pas à la guerre »

Dans un entretien accordé à France Football, l’ancien goleador néerlandais a indiqué préférer Maradona à Messi. Et pas uniquement parce qu’il a eu la chance de croiser la route du premier sur les pelouses de la Serie A. « Pelé, Maradona et Cruyff sont, pour moi, les trois plus grands joueurs de l’histoire. Petit, je voulais être comme Cruyff. Ça a été mon ami. Il me manque (…) Pelé et Maradona étaient également incroyables. Messi aussi est un joueur magnifique, mais Maradona a toujours eu plus de personnalité dans une équipe. Messi n’est pas celui qui se met devant pour partir à la guerre », a-t-il confié. Des propos qui risquent de ne pas trop plaire à l’ancien barcelonais, même s'il a habitué aux piques de ses détracteurs.

Van Basten, qui a lui-même remporté trois fois le Ballon d’Or, a aussi mentionné un autre trio pour qui il a beaucoup de considération. « Je n’oublie pas Cristiano Ronaldo, Platini ou Zidane », a-t-il ajouté. Chez CR7, il doit certainement jalouser la longévité, lui qui n’a pas eu la chance de connaitre une longue carrière en raison d’une grave blessure à la cheville. Il a raccroché les crampons à seulement 31 ans.