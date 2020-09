Payet : « Le calendrier du PSG ? C'est leur problème »

Dimitri Payet : "Leur problème, pas le mien"

"On avait à cœur de faire un résultat, au moins repartir avec un point, on avait un plan bien précis, on a été récompensés de nos efforts. Je pense que je vais me réveiller avec quelques douleurs, mais ça se soigne plus vite quand on gagne, je savais que j’allais avoir un accueil assez spécial. Ils sont sortis de leur match, on est restés concentrés. On n’a pas pris de but et on a su marquer pour gagner. Je n’ai rien à répondre sur le calendrier du PSG, on le respecte, on joue les matchs tels qu’ils arrivent, on a aussi eu deux déplacements, c’est leur problème et pas le mien."

Thomas Tuchel : "Très content" (Telefoot)

"Je ne suis pas du tout en colère, le défi est de séparer la performance du résultat. Je n’ai pas aimé notre réaction dans les trois dernières minutes. Je ne suis pas d’accord avec ça, c’était trop. On va souffrir de cette réaction. Je n’aime pas le résultat. On a fait un grand match, une grande performance. Je suis très content des efforts de mon équipe. Si on continue de jouer comme ça, on va gagner tous les matchs. Je suis très content. Ce n'est pas habituel pour nous de ne pas marquer. Il faut revenir sur le contexte de ce match. On a des statistiques exceptionnelles. C'était un grand match. Je ne suis pas du tout inquiet. Je suis content en tant qu'entraîneur. On manque encore de joueurs, on a un groupe très petit. Est-ce qu'il va y avoir des recrues ? J'espère vraiment. Ce n'est pas un secret, on a perdu cinq joueurs dont Choupo-Moting. Ça va être compliqué, on joue beaucoup de matchs. Je ne sais pas si d'autres équipes ayant joué la Ligue des champions doivent jouer autant de matchs."

Leonardo : "L'équipe est déjà forte" (Telefoot)

"L’équipe a fait un bon match, si c’était de la boxe, on aurait gagné (sourire). On aurait pu gagner. C’est aussi la faute des joueurs, on va en parler en interne. Le mercato ? L’équipe est déjà forte. On est très content de Florenzi, l’équipe a bien joué. On a eu des situations, c’était un match de haut niveau."

Florian Thauvin : "Un bon test" (Telefoot)

"C’est une belle victoire pour nous, ça nous tenait à cœur et aux supporters, c’est que du plaisir ce soir. C’est vrai que quand on joue face à des équipes qui ont la maîtrise du ballon, on ne fait que courir. On a réussi à marquer, on a eu un bloc défensif, on a fait les efforts tous ensemble. On aura pas mal de matchs de Ligue des Champions à jouer comme ça, c’était un bon test pour nous. On ne voulait pas rentrer dans ce jeu (de l'agressivité), c'est décevant que ça se termine comme ça, tout le monde a un exemple à donner. On a fait les efforts les uns pour les autres. On n'a pas été assez bons en contre-attaque."