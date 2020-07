Pablo Sarabia (PSG) s'accroche : « Gagner ma place chaque jour »

Le PSG n'a pas négligé ses entraînements. Le club de la Capitale a affiché un niveau très satisfaisant en match amical dimanche soir face au Havre après plusieurs mois sans compétition. Parmi les joueurs les plus en vue, Pablo Sarabia. Le joueur espagnol s'est rendu l'auteur d'un doublé et d'une passe décisive, lui qui ne dissimulait d'ailleurs pas sa satisfaction au terme de la rencontre. "On essaye peu à peu de retrouver la confiance et le rythme, tout cela pour arriver dans les meilleures conditions pour les finales. Nous devons les gagner", a glissé Sarabia au micro de beIN SPORTS, lui qui rêve de s'incruster dans le onze titulaire du PSG.

Sarabia rêve d'être titulaire

"Une rencontre qui permet de gagner une place de titulaire ? Comme les années passées, j’essaye de gagner ma place chaque jour. J’essaye de mettre des buts et des passes décisives afin d’aider l’entraîneur du mieux possible. Je suis content pour ma part", a encore confié Sarabia. L'ancien joueur du FC Séville aura l'occasion de montrer sa valeur et sa forme actuelle lors des rendez-vous en coupes nationales face à l'ASSE (24 juillet) et l'Olympique Lyonnais (31 juillet) avant le retour de la Ligue des Champions en août. Pour les titulaires comme pour les remplaçants parisiens, il y aura de quoi faire.