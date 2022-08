De retour à l'Olympique de Marseille après six mois de prêt à Nice, Jordan Amavi connaît un début de saison compliqué. Et pour cause, depuis l'entame de ce nouvel exercice, ce dernier n'a pas pris part à un seul match des Ciel et Blanc.



Alors qu'il est devenu persona non grata à l'OM, l'international tricolore dispose tout de même de plusieurs portes de sortie.

Amavi remballe le Dinamo Zagreb

À en croire L'Équipe, l'arrière gauche de 28 ans est dans le viseur de l'Olympiakos. Ce dernier même qui fait partie des prochains adversaires du FC Nantes en Ligue Europa, avec le FC Fribourg et Qarabag.



Cependant, le quotidien sportif hexagonal affirme que l'ancien joueur d'Aston Villa, sous contrat avec le club phocéen jusqu'en juin 2025, n'envisage pas de rallier la Grèce.



Selon ces mêmes informations, le Toulonnais a également déjà éconduit une tentative du Dinamo Zagreb, qualifié quant à lui pour la Ligue des champions au sein du groupe E, aux côtés de l'AC Milan, de Chelsea et de Salzbourg.